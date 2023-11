Innerschweizer drehen das Spiel, verlieren aber gegen Servette

Auch danach sind die Genfer gefährlich, scheitern aber zunächst an Loretz, dann an Jashari, der auf der Linie rettet. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit findet der FC Luzern aber besser in die Partie. Das wird belohnt – Dorn flankt den Ball nach einem Einwurf zur Mitte. Dort geht Aussenverteidiger Ottiger vergessen und schiesst unbedrängt zum 1:1 ein.Die Gäste sind es auch, die nach der Pause besser in die Partie finden.

Aber die Führung des FC Luzern hält nur fünf Minuten, dann kommen die Hausherren bereits zum Ausgleich. Mazikou bringt den Ball von der linken Seite zur Mitte, Loretz pariert den Kopfball von Cognat zunächst noch. Allerdings landet der Ball direkt bei Bedia, der aus nächster Nähe zum 2:2 trifft.

Und es kommt sogar noch schlimmer für die Gäste: Acht Minuten vor Schluss lässt Bolla gleich zwei Gegenspieler stehen und zieht zur Mitte. Von der linken Seite zirkelt er den Ball zum 3:2-Führungstreffer in die Maschen. In der Nachspielzeit trifft Crivelli per Elfmeter noch zum 4:2-Endstand.

