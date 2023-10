Ugrinic bricht den Bann: 1:0 für YB

29.10.2023 20:07:00 / Herkunft: srfnews

Mit einem Dreifachwechsel reagierte Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti nach einer guten Stunde auf den bis dahin ungenügenden Auftritt seines Teams. Uran Bislimi, Jonathan Sabbatini und Renato Steffen kamen neu auf den Platz. Wenige Sekunden zuvor hatte Filip Ugrinic, mit seinem erst zweiten Saisontreffer, die Young Boys in Führung gebracht. Jean-Pierre Nsame, der den angeschlagenen Cedric Itten vertrat, hatte den Torschützen stark angespielt. Ugrinic nutzte dann den wenigen Platz, der ihm im Sechzehner blieb und verwertete via Innenpfosten zum 1:0. Amir Saipi im Lugano-Tor blieb ohne Abwehrchance. Cimignani mit dem AusgleichWas der erste Schritt zu einem weiteren Arbeitssieg für die Berner hätte sein können, erwies sich letztlich schlicht als notwendig, um zumindest einen Punkt aus dem Cornaredo mitzunehmen. Denn Croci-Tortis Dreifachwechsel fruchtete. So war es Steffen, der in der 78. Minute mit einem herrlichen Pass aus dem Mittelfeld heraus Aussenverteidiger Yanis Cimignani lancierte. Der 21-Jährige liess Janko mit einem Haken aussteigen und schlenzte die Kugel zum Ausgleich ins Netz. Ereignisarme 1. HalbzeitDas Spiel hatte weitestgehend mit Torchancen gegeizt, vor allem im 1

