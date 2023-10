Servette gewinnt gegen Luzern mit 3:2

vor einer Woche. Einzig Sofyan Chader erhält neu die Chance von Beginn an. Für ihn nimmt Lars Villiger auf der Bank Platz.

: Miroslav Stefanovic prescht auf dem rechten Flügel nach vorne und schlägt eine Flanke in den Strafraum. FCL-Innenverteidiger Luca Jaquez steht zu weit vom heranbrausendenDie Genfer jubeln nach dem frühen 1:0-Führungstreffer.flankt. Aus wenigen Metern Entfernung knallt der FCL-Aussenverteidiger den Ball in die Maschen.darf heute von Beginn weg spielen - und dankt in der 61. Minute das Vertrauen von Mario Frick mit einem tollen Tor.

Wenig später kann dank beherztem Eingreifen von Jashari auf der Linie das 2:0 der Genfer gerade noch vereitelt werden. Grund zum Jubeln gibt es dann aber in der 33. Minute: Frydek mit einem langen Einwurf auf Dorn. Dieser behauptet den Ball, dreht sich, schlägt eine Flanke ins Zentrum – wo Ottiger mustergültig zum 1:1 vollendet. headtopics.com

Der Ausgleichstreffer gibt dem FCL kurz vor Ende der ersten Halbzeit nochmals Auftrieb, ein toller Abschluss von Chader kann aber gerade noch von den Genfern abgewehrt werden. Die letzten Minuten vor der Pause ist der FCL die bessere Mannschaft, ein zweiter Treffer bleibt den Luzerner aber verwehrt.Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Genf, 29. 10. 2023)

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten erzielt Ottiger beinahe seinen zweiten Treffer. Nach einem tollen Pass von Okou wird sein Schuss aber von Mall gerade noch abgewehrt. Auf der Gegenseite donnert ein Geschoss von Tsunemoto nur knapp über die Querstange. Auch Chader hat nochmals eine gute Chance, Servette-Goalie Mall ist aber auf dem Posten. headtopics.com

Holt sich der FCL gegen formstarke Genfer Punkte? Das Auswärtsspiel gegen Servette ab 16.30 Uhr im TickerDer FC Luzern tritt als Tabellenvierter bei Servette an. Die Genfer haben zuletzt drei Spiel e hintereinander gewonnen und sind Fünfter – mit nur gerade zwei Punkten Rückstand auf die Innerschweizer. Weiterlesen ⮕

«Luzern ist ein Paradies für Uber-Fahrer» – Taxifahrer sind verzweifelt Luzern er Taxifahrer fordern vom Kanton eine Gleichstellung vom Fahrdienst Uber und den Taxis. Aktuell sei die grosse Preisdifferenz ohne Reglementierung eine Existenzbedrohung. Am Freitagnachmittag protestiert sie vor dem Regierungsgebäude. Weiterlesen ⮕

Viel Kampf, keine Tore – Lugano und YB gehen torlos in die PauseAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

3 rote Karten und 8 Tore: Verrückter Nachmittag in MünchenDie Bayern drehen gegen Darmstadt in der 2. Halbzeit gewaltig auf. Mönchengladbach kommt zum ersten Heimsieg der Saison. Weiterlesen ⮕

– Abrashi: «Wie wir die drei Tore bekommen, ist zu einfach»GC verpasst den dritten Sieg in Serie: Auswärts beim FC St.Gallen unterliegen die Hoppers mit 1:3. Ndenge erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Weiterlesen ⮕

Keine Tore im Mitteldrittel: Der HCD führt weiterhin 2:1Der HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spiel en gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag? Weiterlesen ⮕