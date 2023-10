«Luzern ist ein Paradies für Uber-Fahrer» – Taxifahrer sind verzweifelt

Luzerner Taxifahrer fordern vom Kanton eine Gleichstellung vom Fahrdienst Uber und den Taxis. Aktuell sei die grosse Preisdifferenz ohne Reglementierung eine Existenzbedrohung für die Taxis. Am Freitagnachmittag protestiert die Taxi-Organisation vor dem Luzerner Regierungsgebäude.Im Kanton Luzern habe der Fahrdienst Uber kein Reglement, das er einhalten müsse wie die Taxis, erzählt Causevic Sejfudin, Präsident der Taxi Organisation gegenüber PilatusToday und Tele 1.

Das System der Uber-Dienste müsse umgestellt werden. So ginge es nicht weiter. Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, versammelten sich die Taxifahrer aus Luzern am Freitagnachmittag vor dem Luzerner Regierungsgebäude.

Mit ihrem Protest wollten sie Aufmerksamkeit: «Wir möchten, dass Politiker aus der Stadt uns hören und auf uns zukommen. Wir wollen erreichen, dass man zusammensitzt und miteinander redet.»Sie fordern vom Kanton eine Gleichstellung von Taxis und Uber: Es soll ebenso ein Reglement für Uber geben und Uber soll als offizieller Arbeitgeber festgelegt werden. Denn aktuell sei die Lage eine Existenzbedrohung für die Taxifahrer aus Luzern. headtopics.com

