Nachtsperrung der Einfahrt und Ausfahrt auf der A2 in Richtung Luzern und Basel

Die Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nicht unter Verkehr ausgeführt werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt.

A2. St. Jakob, Nachtsperrung der Einfahrt in Fahrtrichtung Luzern und der Ausfahrt in Fahrtrichtung BaselDer Verkehr in Richtung „Basel – St. Jakob" wird via Anschluss Basel City und Anschluss Muttenz Süd geführt.

FC Basel: Heiko Vogel ist nicht mehr tragbarDie Leistung des FC Basel war erneut erschütternd. Die Zuschauer wussten sich nur noch mit Galgenhumor zu helfen. Heiko Vogel ist nicht mehr tragbar, analysiert Sebastian Briellmann mit FCB-Redaktor Dominic Willimann. Vogels Bilanz: 3 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore. Vielleicht wird sein Wunsch, nicht mehr Trainer zu sein, bald erfüllt. Weiterlesen ⮕

Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz in Basel: «Ich hoffe, die Leute hier hassen mich nicht»Hubert Hurkacz ist scheu, wenn er nicht gerade Tennis spielt. Der Pole fügte Roger Federer in Wimbledon 2021 die letzte Niederlage zu. Doch dafür möchte er nicht in Erinnerung bleiben. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors Basel Round-up - Murray verpasst Viertelfinal nach dreistündigem KampfTaylor Fritz nach dem Achtelfinaleinzug bei den Swiss Indoors im Interview. Weiterlesen ⮕

Steter Kampf um Schatten: Auch in den beiden Basel geraten Bäume im Siedlungsraum unter DruckBäume im Siedlungsraum der beiden Basel geraten zunehmend unter Druck Weiterlesen ⮕

Der Betreiber «hat keinen Bock mehr»: Die Sommerresidenz am Hafen Basel steht zum VerkaufDer Betreiber der Sommerresidenz will den Pachtvertrag weitergeben. Weiterlesen ⮕