Inka Grings, haben Sie eine Jobgarantie als Nati-Trainerin?

Inka Grings ist seit dem 1. Januar 2023 Nationaltrainerin der Schweizer Frauen-Nati. Ihre Bilanz ist nicht berauschend, die nackten Zahlen sind brutal: 1 Sieg in 13 Spielen, das bei einem Torverhältnis von 8:18. Die letzten vier Spiele gingen allesamt verloren. Es ist klar, dass da auch die Trainerin in den Fokus rückt.

Inka Grings, das Spiel am Freitag war ihr 13. als Nationaltrainerin. Rein statistisch gesehen fällt die Bilanz düster aus. Haben Sie Selbstzweifel? «Nein, dann wäre ich falsch in dem Job. Natürlich ist es ärgerlich und frustrierend. Aber mich beschäftigt vielmehr das Leiden meiner Spielerinnen, weil sie wirklich alles investieren und immer wieder frustriert vom Platz gehen. Ich glaube an meine Spielerinnen und vergesse nicht, gegen wen wir spielen – auch das möchte ich immer wieder betonen.

Zuletzt gab es einige Nebenschauplätze rund ums Nationalteam. Allen voran Rekordnationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic scheint zuletzt nicht immer glücklich mit den Entscheidungen der Trainerin. Auch Nati-Urgestein«Ach, das weiss ich nicht. Ich finde, dass jeder eigen ist. Und das ist auch das, was ja das Spannende an dem Job ist. Eine hat mal einen besseren Tag als die andere, das gehört alles dazu. Fussball ist ein emotionaler Sport.

An der WM unterlag die Schweiz Spanien im Achtelfinal klar mit 1:5. Das einzige Schweizer Tor erzielte die Spanierin Laia Codina, die ihre Torhüterin mit einem haarsträubenden Rückpass überlistete. Es war der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1, danach sah die Nati gegen die späteren Weltmeisterinnen aber nur noch wenig Land.

:

NAU_LİVE: Grüne wollen in den Bundesrat – haben sie eine Chance?Es ist fast wie vor vier Jahren: Die Grünen wollen in den Bundesrat, aber nicht auf Kosten der SP. Nur haben sie aber an Wählerstärke verloren.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Nationaler Tag des Einbruchschutzes: Bewusstsein für Prävention von Einbrüchen stärkenZiel dieser nationalen Kampagne ist es, das Bewusstsein für die Risiken von Einbrüchen und insbesondere für die geeigneten Präventionsmassnahmen zu verbessern. Diesen Montag findet der 9. nationale Tag des Einbruchschutzes statt. Die Statistiken zeigen, dass auf nationaler Ebene zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Anstieg der Einbruch- und Einschleichediebstähle zu verzeichnen ist. Im letzten Jahr betrug dieser Anstieg mehr als 14%, womit diese Straftaten wieder das Niveau vor der Pandemie erreichten. Der Kanton Wallis bleibt jedoch von diesem Anstieg ausgenommen, da die Kantonspolizei im Jahr 2022 864 Einbrüche verzeichnete, während sie im Jahr 2021 1’129 Einbrüche zählte (-23%). Um das Risiko von Einbruchsdiebstählen möglichst gering zu halten, wird die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufgerufen. Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, können die Täter leichter erkennen, ob Häuser oder Wohnungen unbewohnt erscheinen. Zwischen September und März steigt die Zahl der sogenannten „Dämmerungseinbrüche“. Daher erinnert die Kantonspolizei an die richtigen Präventionsmassnahmen. Denn das Einbruch- Risiko kann bereits ohne grossen Aufwand erheblich reduziert werden:Legen Sie Ihre Wertsachen nicht offen zur Schau – Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.Wenn Sie ein verdächtiges Verhalten bemerken, rufen Sie unverzüglich die Nummer 117 an. Die Kantonspolizei Wallis wird heute Nachmittag 30

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Deutschland: Sanitäter (20) ersticht Kollegin - weil sie ihn abwiesIn Deutschland hat ein 20-jähriger Sanitäter hat seine 21-jährige Arbeitskollegin erstochen. Der Grund: Die junge Frau hatte den mutmasslichen Täter abgewiesen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: 18-jährige Altdorferin Anna Schnüriger darf im Theater Uri einen Abend lang zeigen, was sie willDie Altdorfer Maturandin Anna Schnüriger hat eine Carte blanche für einen Abend im Theater Uri erhalten. Ihre Freunde unterstützen sie beim Projekt, das sie nun dabei umsetzen möchte.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Wenn Jugendliche keine Stelle finden: Zwischen Mehlstaub und Melasse fand sie ihr berufliches GlückDie Berufswahl war für Aleksandra Pajic eine Herausforderung. Die Hindelbankerin nutzte ein Brückenangebot von Heks – und ein neuer Weg tat sich auf.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: «Sie benutzten Kabel, Gummiknüppel oder Hämmer»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »