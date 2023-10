«Sie benutzten Kabel, Gummiknüppel oder Hämmer»

In der ukrainischen Stadt Balakliia sollen russische Truppen schlimme Foltermethoden eingesetzt haben. Ein Untersuchungskomitee rollt die Taten nun unter anderem mit Zeugen-Aussagen auf. Die ukrainische Stadt Balakliia war sieben Monate in den Händen von russischen Besatzern.

Dabei kam Erschütterndes ans Licht. 200 Zivilisten, darunter 30 Frauen, wurden von den russischen Truppen festgehalten. Mindestens 150 Männer seien dabei gefoltert worden, eine Frau vergewaltigt und sieben Zivilisten ermordet.«Während unserer Untersuchung haben wir gesehen, wie die Invasoren den Gefangenen unglaubliches Leid zufügten», sagt Maksym Blokhin, einer der Köpfe des Untersuchungskomitees zum «Guardian».

«Zu Beginn des Krieges habe ich den Bewohnern von Balakliia gratis Milch verteilt, weil viele während der Besatzung an Hunger litten», so Kovryga. «Am 19. April im vergangenen Jahr haben mich Russen an einem Checkpoint angehalten. Nachdem sie meinen Pass geprüft haben, haben sie ihre Waffen auf mich gerichtet und gesagt, dass meine Reise hier endet.» Daraufhin sei der Ukrainer durch die Hölle gegangen. headtopics.com

Fünf Tage lang sei er in einem Keller eingesperrt worden. Eines Nachts sollen ihn Soldaten dann mit einem Sack auf dem Kopf in einen naheliegenden Wald gefahren haben. Dort habe man ihm eine Schaufel hingeworfen.«Sie sagten: ‹Fang an, dein Grab zu graben›», erinnert sich der Ex-Polizist. «Ich bettelte, dass ich noch einmal mit meiner Mutter oder meiner Frau sprechen dürfe. Aber sie sagten Nein. Ich glaube nicht, dass sie mich töten wollten.

Auch Albina Strelec wurde von russischen Truppen festgehalten. Laut ihr seien die gefangenen Frauen anders gefoltert worden, als die ukrainischen Männer. «Sie quälten uns psychisch», so Strelec. «Sie sagten, dass wir nie wieder freikommen würden.» In ihrer Zelle sollen die Frauen ausserdem die Schmerzensschreie der Männer gehört haben. headtopics.com

