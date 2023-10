Wie steht es um die Strom- und Gasversorgung? Das Wichtigste in laufend aktualisierten Grafiken

Die Schweiz hat den ersten Winter der Energiekrise unbeschadet überstanden. Doch eine Mangellage ist weiterhin möglich. Wir zeigen, auf welche Werte es ankommt und wo diese derzeit stehen.«Klima in den Bundesrat»: Die klandestine Operation der Grünen ist von langer Hand geplant – und wirkt trotzdem improvisiert

Die Grünen wollen bei den Bundesratswahlen im Dezember der FDP einen Sitz abjagen, bereits kursieren Namen von Kandidaten. Ihre Ausgangslage ist aber schlecht. Die Fraktionschefin begründet die Strategie – und warum die Grünen nicht früher angegriffen haben.

Studie: Kryptowährungen belasten Umwelt und Klima enormDas weltweite Generieren der Kryptowährung Bitcoin verbraucht einer UN-Studie zufolge mehr Strom als viele bevölkerungsreiche Länder wie etwa Pakistan. Weiterlesen ⮕

Kloten bäumt sich auf: Wie man sich aus der Krise spieltDie Klotener zeigen beim 2:1-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers viel Moral. Und sie hatten mit dem Doppeltorschützen Axel Simic den Mann des Tages in ihren Reihen. Weiterlesen ⮕

Wie es mit der Testplanung im Stadtraum Bahnhof weitergeht, hängt jetzt von Windisch abWenn es um die Gebietsentwicklung rund um den Bahnhof Brugg Windisch geht, werden die Diskussionen schnell emotional. Das Stadtparlament behandelte auch noch das Bauprojekt an der Sommerhaldenstrasse, das Personalreglement sowie Postulate. Weiterlesen ⮕

Wie Matthew Perry einst von einem «kräftigen Schweizer» reanimiert wurdeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Wie ist es, einen Airbus-A321-Umbaufrachter von Lufthansa zu fliegen?Zwei Piloten erklären es in der aktuellen Folge unseres Podcasts Luftraum am Flughafen Malta. Weiterlesen ⮕

Die Reiselust in der Schweiz ist so gross wie lange nicht mehrFast 40 Prozent Schweizer wollen öfters in die Ferien als noch im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage zeigt. Zwischen den Sprachregionen gibt es aber Unterschiede. Weiterlesen ⮕