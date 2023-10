Kloten bäumt sich auf: Wie man sich aus der Krise spielt

Axel Simic (vorne) bewies in wichtigen Momenten Durchsetzungsvermögen und schoss beide Tore des EHC.«So können wir nicht auftreten», hatte Marc Marchon nach der 0:3-Niederlage Klotens am Freitag in Lausanne gesagt.

Und tatsächlich spielte der EHC 24 Stunden später zu Hause gegen die Rapperswil-Jona Lakers in jeder Beziehung besser: kämpferisch, emotional und spielerisch. Trotzdem hiess es in der 18. Minute 0:1. Der sonst so tadellose Klotener Goalie Juha Metsola liess den Puck nach einem Schuss Jordan Schroeders aus spitzem Winkel entgleiten, und Roman Cervenka schob die Scheibe über die Linie.

