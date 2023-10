Oliver Pocher: Nach Podcast-Hammer – stichelt Amira hier gegen ihn?

Wie Podimo am Samstagabend bestätigte, wird am kommenden Freitag die erste Folge von «Die Pocher – frisch recycelt» erscheinen.Vergangene Woche hatte Olli den gemeinsamen Podcast mit Amira für beendet erklärt. In einem Instagram–Post schrieb der 45–Jährige: «Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich.

. Sie wurde aber bereits Wochen zuvor aufgezeichnet. Amira und Oliver Pocher hatten Ende August ihre Trennung nach knapp vier Ehejahren bekannt gegeben. Zusammen haben sie zwei kleine Söhne. Eigentlich wollten die beiden auch nach dem Ehe-Aus weiter zusammenarbeiten. Amira soll aber seit längerem heimlich einen neuen Lover haben:-Story teilt die zweifache Mama: «Du strahlst anders, wenn du deine Grenzen durchsetzt und den Zugang zu Menschen einschränkst, die dich auslaugen.»

Amira Pocher, die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher, teilt nachdenkliche Worte. - Instagram / @amirapocherOliver Pocher macht nun also wieder gemeinsame Sache mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden. «Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie», schreibt er auf Social Media. headtopics.com

Pocher und Sandy waren von 2010 bis 2014 verheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder. Meyer-Wölden lebt mit den Kindern in den USA. Sie selbst teilte die Neuigkeit in einer Instagram–Story und meinte dazu: «Weil unsere Familie immer für Überraschungen gut ist ...»Überrascht hat der Podcast–Wechsel auch etliche Prominente, die Oliver Pocher unterstützen. Schauspielerin Mariella Ahrens (54) bekundete unter seinem Posting: «Wie witzig – cooler Move.»Digitalen Applaus gab es auch von Künstler Leon Löwentraut (25), und Schauspielerin Joyce Ilg (40) schickte Flammen und ein Herz.

Oliver Pocher ersetzt in Podcast Amira durch Sandy Meyer-WöldenNach der Trennung von Amira, fühlte sich Olli nicht fähig, den Podcast mit ihr weiterzuführen. Jetzt ist klar, mit wem er sie ersetzt: Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden springt ein. Weiterlesen ⮕

