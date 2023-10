Nationaler Tag des Einbruchschutzes: Bewusstsein für Prävention von Einbrüchen stärken

30.10.2023 13:14:00 / Herkunft: polizeiCH

Ziel dieser nationalen Kampagne ist es, das Bewusstsein für die Risiken von Einbrüchen und insbesondere für die geeigneten Präventionsmassnahmen zu verbessern. Diesen Montag findet der 9. nationale Tag des Einbruchschutzes statt. Die Statistiken zeigen, dass auf nationaler Ebene zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Anstieg der Einbruch- und Einschleichediebstähle zu verzeichnen ist. Im letzten Jahr betrug dieser Anstieg mehr als 14%, womit diese Straftaten wieder das Niveau vor der Pandemie erreichten. Der Kanton Wallis bleibt jedoch von diesem Anstieg ausgenommen, da die Kantonspolizei im Jahr 2022 864 Einbrüche verzeichnete, während sie im Jahr 2021 1’129 Einbrüche zählte (-23%). Um das Risiko von Einbruchsdiebstählen möglichst gering zu halten, wird die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufgerufen. Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, können die Täter leichter erkennen, ob Häuser oder Wohnungen unbewohnt erscheinen. Zwischen September und März steigt die Zahl der sogenannten „Dämmerungseinbrüche“. Daher erinnert die Kantonspolizei an die richtigen Präventionsmassnahmen. Denn das Einbruch- Risiko kann bereits ohne grossen Aufwand erheblich reduziert werden:Legen Sie Ihre Wertsachen nicht offen zur Schau – Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.Wenn Sie ein verdächtiges Verhalten bemerken, rufen Sie unverzüglich die Nummer 117 an. Die Kantonspolizei Wallis wird heute Nachmittag 30

