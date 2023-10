Kanton Solothurn: Kampagne «Gemeinsam gegen Einbruch» geht weiter

steigt tendenziell die Anzahl der Einbrüche. Kriminelle nutzen die früher einsetzende Dämmerung und verschaffen sich Zutritt in Gebäude.Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen zu melden.setzt die Polizei daher über die Wintermonate auch im Kanton Solothurn die Kampagne «Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch» fort.

In der Vergangenheit führten solche Meldungen schon oft zur Anhaltung von Tatverdächtigen. Neben der Informationskampagne wird die Polizei die Kontrolltätigkeit erhöhen und je nach Situation zusätzliche Patrouillen einsetzen.zu! Stellen Sie sicher, dass alle Türen und Fenster abgeschlossen sind. Licht an! Täuschen Sie Anwesenheit vor. Mit geeigneten Leuchtmitteln und Planung ist dies auch trotz Stromsparmassnahmen möglich.

Wertsachen schützen! Deponieren Sie Ihre Wertsachen in einem verankerten Tresor oder ausser Haus an einem sicheren Ort, beispielsweise in einem Bankschliessfach. Augen auf! Informieren Sie Ihre Nachbarschaft, wenn Sie mehrere Tage verreisen. headtopics.com

Experten beiziehen! Lassen Sie sich von unserem Sicherheitsberater kostenlos vor Ort beraten, welche Massnahmen für Ihr Haus oder Ihre Wohnung geeignet sind.

