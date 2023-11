Fleischverarbeiter Lüthi-Gruppe in finanziell prekärer Lage

Man habe in den letzten Jahren mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, heisst es in einer Mitteilung der Lüthi-Gruppe. Sie ist der einzige verbliebene Inhalt auf derAls Gründe für die wirtschaftlichen Probleme nennt das Unternehmen den intensiven Preisdruck im Absatzmarkt und stark steigende Kosten in vielen Bereichen (vorab Energie). So sei es trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, diese negative Marktentwicklung aufzufangen.

Offenbar springt die FF Frischfleisch AG aus Sursee LU in die Bresche und sichert gemäss Mitteilung «einen Grossteil der Arbeitsplätze» der Lüthi-Gruppe. Es ist die Rede von einer beispiellosen Aktion, dank der ein grosser Teil der betroffenen Mitarbeitenden zu unveränderten Konditionen am Standort Deissil BE weiterbeschäftigt werden. «Die Produktion mit den traditionellen Qualitäts-Fleischwaren und Spezialitäten wird weitergeführt.

Bei einer Kontrolle Ende September wurde das nicht zur Einfuhr deklarierte Fleisch sichergestellt und anschliessend entsorgt. Gegen den Lenker wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet.Der grösste Teil des in der Schweiz verkauften Wildfleisches ist importiert. In den letzten Jahren ist der Inlandanteil aber stetig leicht gestiegen und lag 2022 auf dem Rekordwert von 38,4 Prozent. Der Grossteil des Importwilds kommt aus Europa.

Am Mittwoch, 20. September, treffen sich Mutterkuhhaltende, Züchterinnen und Züchter und weitere Interessierte in der Vianco Arena Brunegg AG zum 97. Stierenmarkt für Fleischrinder. Der Stierenmarkt findet wiederum als Hybrid-Auktion statt, Käufer können also vor Ort sowie online mitbieten. Es werden 70 Stiere von vier verschiedenen Fleischrinderrassen angeboten.Auf dem südamerikanischen Kontinent gibt es viel Land, billige Arbeitskräfte und kaum Vorschriften.

BERNERZEİTUNG: Fleischverarbeiter: Lüthi & Portmann wird übernommenDie verschuldete Berner Fleischverarbeiterin rettet sich in neue Hände. FF Frischfleisch übernimmt die Gruppe, aber nicht alle Angestellten.

