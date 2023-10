Polizei Solothurn: Präventionskampagne „Gemeinsam gegen Einbruch“

In der Winterzeit steigt tendenziell die Anzahl der Einbrüche. Kriminelle nutzen die früher einsetzende Dämmerung und verschaffen sich Zutritt in Gebäude. Rechtzeitig zum Tag des Einbruchschutzes setzt die Polizei daher über die Wintermonate auch im Kanton Solothurn die Kampagne „Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch“ fort.

Unter anderem werden an vielen Orten die bekannten Präventionsplakate in den Farben blau, grün und pink ausgehängt und Informationen durch Polizeiangehörige verteilt. Ziel ist es, die Bevölkerung weiterhin darauf hinzuweisen, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. Dafür können getrost die Notrufnummern 117 oder 112 gewählt werden – lieber einmal zu viel als zu wenig.

Licht an! Täuschen Sie Anwesenheit vor. Mit geeigneten Leuchtmitteln und Planung ist dies auch trotz Stromsparmassnahmen möglich. Wertsachen schützen! Deponieren Sie Ihre Wertsachen in einem verankerten Tresor oder ausser Haus an einem sicheren Ort, beispielsweise in einem Bankschliessfach.Experten beiziehen! Lassen Sie sich von unserem Sicherheitsberater kostenlos vor Ort beraten, welche Massnahmen für Ihr Haus oder Ihre Wohnung geeignet sind. headtopics.com

Einbruch und Diebstahl in NiederurnenIm Einkaufszentrum Brugghof wurde eingebrochen. Die Täterschaft und das gesamte Delikgut ist noch unbekannt. Weiterlesen ⮕

Bern: Unbewilligte Demo – Angriffe auf Polizei und SachbeschädigungenIn Bern kam es am Samstagabend im Rahmen einer unbewilligten Demo in der Innenstadt zu Angriffen auf Polizisten. Aufgerufen zur Kundgebung hatte das Bündnis gegen rechts. Weiterlesen ⮕

Münchenstein BL: Kollision zwischen Auto und E-Bike – Polizei sucht ZeugenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Basel: Polizei laute Autoposer aus dem VerkehrWegen wiederkehrenden Lärmbeschwerden führte die Polizei am Freitag eine grossangelegte Verkehrskontrolle durch. Von 20 Fahrzeugen wurden acht an die Staatsanwaltschaft rapportiert. Weiterlesen ⮕

Fahrerflucht nach Kollision: Polizei bittet um ZeugenhinweiseNach der Kollision fuhr ein Fahrzeug ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Der genau Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder überAlles unter Kontrolle mit der SECAS Sicherheit GmbH Weiterlesen ⮕

Mutmasslicher Schütze von Maine tot gefunden - Motiv wirft Fragen aufNach dem Fund der Leiche des mutmasslichen Todesschützen von Maine ermittelt die Polizei weiter zum… Weiterlesen ⮕