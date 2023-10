Es hat gfägt am Tag der Bäuerin an der Olma

Vor zahlreichem Publikum verdankt Agnes Schneider Wermelinger (ganz links) die Arbeit der Frauen (stehend), welche den Tag der Bäuerin an der Olma organisieren. (Bild: Andrea Wyss)

«Schau, dort trägt sogar eine eine Tracht.» Der ältere Herr, der diese Worte jüngst zu seiner Begleiterin sagt, scheint etwas erstaunt. Wir stehen mit vielen anderen im rappelvollen Bus vom Bahnhof St. Gallen zum Olma-Messegelände. Dicht an dicht stehen Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Dialekten.

Ich bin in diesem Moment der festen Überzeugung, dass am Bäuerinnentag zahlreiche Frauen in Tracht erscheinen. Tja, ich liege so was von daneben, wird mir beim Eintreffen im Foyer des Veranstaltungssaales bewusst. Wohl kein Dutzend der mehreren hundert Teilnehmerinnen, die sich bei Kaffee, Brötchen und Zopf angeregt unterhalten, trägt Tracht. Ein Gespräch mit einer Trachtenträgerin öffnet mir nach dem Anlass die Augen. headtopics.com

Mit ihrer 80. Ausgabe konnte die krisengeschüttelte Landwirtschaftsmesse etwas Boden gut machen. Aus dem Schneider ist sie aber noch nicht. Auch andere Messen kämpfen mit den Herausforderungen des sich schnell verändernden Marktumfelds.Robert Dreier soll der neue Solothurner Bauernpräsident werden

