Deutschland: Sanitäter (20) ersticht Kollegin - weil sie ihn abwies

Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Polizei ist in der Nähe des Tatorts im Einsatz. Eine 21 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Bielefeld Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Tatverdächtig soll ein 20-Jähriger sein, der zunächst flüchtig war. Polizeibeamte spürten ihn am Sonntagmorgen auf und nahmen ihn vorläufig fest. - KeystoneDer Grund für den Mord: Die junge Frau hatte den Täter zuvor an einer Party abgewiesen.erschüttert.

Im Laufe des Abend suchte der 20-jährige Azubi L. A. immer mehr die Nähe des späteren Opfers, die seit zwei Wochen Single war. Die junge Frau wies den mutmasslichen Täter jedoch ab. Ein Partygast sagt, dass der junge Mann, H. S. aus Ärger «ein Kissen gegen den Kopf» schlug. Nach diesem Vorfall verliess die 21-Jährige den Raum und beklagte sich in der Raucherecke bei Kollegen.

Kurz darauf sei auch L. A. hinzugekommen, er habe «zerknirscht» gewirkt und H. S. um eine Aussprache gebeten. «Sie willigte ein und ging mit ihm.»Niemand konnte ahnen, dass der enttäuschte Bewunderer heimlich ein grosses Fleischmesser aus dem Küchenschrank des Gastgebers entwendet und es in seinem Hosenbund verborgen hatte.Auch die anderen Sanitäter hatten die Schreie gehört und stürmten sofort aus dem Haus. headtopics.com

