Matthew Perry: Partnerin entdeckte Warnzeichen am Tag seines Todes

Laut seiner langjährigen Sport-Partnerin wirkte der Schauspieler zuletzt müde.Bush erwähnte Perrys langjährige Pickleball-Partnerin, die beängstigende Warnzeichen dafür entdeckte, dass es ihm nicht gut ging. «Ich habe heute Morgen und jeden Morgen mit der Frau gesprochen, mit der er gespielt hat. Sie steht unter Schock, vergötterte Matt.»

Und weiter: «Sie sagte, er sei heute und in der letzten Woche müde gewesen. Etwas mehr als sonst. Er spielte nur eine Stunde, dann ging es nach Hause.» Der Post dürfte weitere Spekulationen zumHollywoodstar Matthew Perry hat in der Serie «Friends» jahrelang die Rolle des Chandler Bing verkörpert.

Die Stars aus «Friends». Von links: Matthew Perry, Courteney Cox Arquettte, David Schwimmer, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc. – keystone-Sitcom «Friends» bekannt. Die Show lief von 1994 bis 2004 über zehn Staffeln und die Besetzung kam kürzlich für «Friends: The Reunion» zusammen, das 2021 ausgestrahlt wurde.

