Obergericht brummt Mittäter von Schlägerei in Ziegelbrücke fast vier Jahre mehr Gefängnis auf

Zwei 24-Jährige schlagen in Ziegelbrücke einen 30-Jährigen brutal zusammen. Das Glarner Obergericht verurteilt nun auch den zweiten Täter härter. Das Opfer wird entlastet, es habe nicht provoziert.Das Glarner Obergericht hat kürzlich eine Schlägerei in der Nähe des Bahnhofs Ziegelbrücke im August 2020 neu beurteilt. In seinem nun veröffentlichten Urteil rekonstruiert es den Ablauf anders als das Kantonsgericht im Urteil vom 17. August 2022.

Das hat für die drei beteiligten Männer Folgen.Wir sind täglich mit viel Herzblut im Einsatz, um euch über alles Wichtige in unserer Region zu informieren, euch Hintergründe zu liefern, zu inspirieren, euch Tipps & Tricks für den Alltag zu geben oder einfach zum Lachen zu bringen. Bitte habt deswegen Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung von suedostschweiz.ch unseren Abonnenten vorbehalten ist.

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

44-Jähriger festgenommen: Der Bombendroher von Zürich ist kein UnbekannterNach der Drohung gegen das Obergericht konnte die Kantonspolizei einen Verdächtigen ermitteln. Der Mann ist den Behörden bekannt. Weiterlesen ⮕

Mann versuchte seinen Sohn mit einem Messer zu töten und verletzte seine EhefrauDas Aargauer Obergericht verurteilt einen 49-jährigen Afghanen aus dem Bezirk Muri zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Weiterlesen ⮕

Erbgut von Haien verändert sich extrem langsamDas Erbgut von Haien weist die langsamste Mutationsrate aller Wirbeltiere auf. Möglicherweise ist das der Grund für das geringe Krebsrisiko. Weiterlesen ⮕

Balthasar Glättli: «Das Klima braucht einen Sitz im Bundesrat»Laut Grünen-Präsident Balthasar Glättli braucht das Klima einen Sitz im Bundesrat. Die alte Zauberformel sei definitiv tot. Die Freisinnigen hätten am letzten Sonntag das historisch schlechteste Resultat ihrer Geschichte in der Schweiz eingefahren. Weiterlesen ⮕