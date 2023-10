Restaurant verlangt 50 Dollar, weil Kinder zu laut sind

Die Familie Landmann geht vor Gericht gegen ein Restaurant vor, dass ihnen 50 Dollar berechnete, weil die drei Söhne zu laut gewesen seien.Ein Restaurantbesitzer im US-Bundesstaat Georgia berechnete einer Familie 50 Dollar, weil die Kinder zu laut gewesen seien. Die Eltern wehren sich vor Gericht.Weil ihre Kinder zu laut gewesen seien, berechnete ein Restaurantbesitzer im US-Bundesstaat Georgia einer Familie einen Aufpreis von 50 Dollar.

Das Ehepaar war mit den drei Söhnen und vier anderen Familien im Restaurant. Am Tisch sassen elf Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Die Kinder seien allesamt brav gewesen: «Ich habe sogar nach der Hälfte des Essens gesagt: ‹Unglaublich, wie gut sie sich benehmen›», so Lyndsey Landmann.

Der Restaurantbesitzer war anderer Meinung. Als die Familien um eine Erklärung für die hohe Rechnung baten, habe er mit ihnen geschimpft und ihnen gesagt, sie würden in den Burger King und nicht in sein Restaurant gehören.Der Besitzer lehnte es ab, vor der Kamera zu sprechen, liess aber ausrichten, dass er den Zuschlag vor ein paar Jahren während der Pandemie eingeführt habe. Ob der Aufpreis gerechtfertigt war oder nicht, entscheidet nun ein Gericht in Georgia. headtopics.com

Die Landmanns mitsamt Nachwuchs werden das Restaurant künftig wohl meiden: Sie gaben nach dem Erlebnis wenig überraschend nur einen Stern in der Google-Rezension.

