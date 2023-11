Wenn Jugendliche keine Stelle finden: Zwischen Mehlstaub und Melasse fand sie ihr berufliches Glück

Sie kniet hinter einem Lastwagen, der gerade Getreidewürfel ablädt. Das Rauschen ist ohrenbetäubend, die Sicht vernebelt, überall liegt das helle Puder. Als Pajic hinter dem Camion hervortritt, ist auch sie von einer Staubschicht bedeckt. Der Lastwagenchauffeur weiss ihr zu helfen: Schnell greift er zur Druckluftpistole und lässt die Luft zischen.

PİLATUSTODAY: «Die Glocke wird es auch geben, wenn die Kuh ein GPS trägt»Man sieht sie in der Schweiz an Schwingfesten, beim Nikolaus oder bei Kühen auf der Weide: Glocken und Treicheln. Gebraucht werden sie bei uns viel aber es gibt nicht viele, die sie herstellen.

20MİN: Was passiert, wenn man die Parkbewilligung fälscht?Ein 55-Jähriger hat seine Parkbewilligung abgeändert. Die Behörden haben ihn erischt. Er muss eine Busse und Gebühren von total 650 Franken bezahlen.

CH_WOCHENENDE: Jada nervt, Britney begeistert (noch): Wenn Promis uns ihre Memoiren um die Ohren schmeissenIch habe noch nie eine Promi-Biografie gelesen und doch weiss ich fast immer, was drinsteht. Denn die berühmten Damen und Herren – oder ihre Verleger – spoilern fröhlich schon Wochen im Voraus. So wie bei Jada Pinkett Smith.

SRFSPORT: «Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus.

TAGESANZEİGER: Shopping und Patriotismus: Türkische Flaggen schmücken die Istanbuler Einkaufsmeile Istiklal zum 100. Jahrestag der Gründung der türkischen RepublikDie Republik feiert, nur, es gehen nicht alle hin. Klar, auf den ersten Blick ist Istanbul an diesem Wochenende eine grosse patriotische Party, rote Fahnen überall, die ganze Istiklal-Strasse, die Einkaufsmeile, ein Spalier aus Flaggen. Vor dem Topkapi-Palast, wo die Sultane residierten, liegt die Anadolu vor Anker, ein Schiff, auf dem Drohnen landen können, bereit für die Parade am Sonntagabend. 100 Jahre ist die türkische Republik jetzt also alt. «Welche Republik?» Das fragt kurz vor dem Geburtstag einer, der sich als Ismet vorstellt, der Besitzer eines Krämerladens, wenige Blocks nur entfernt vom Flaggenmeer der Istiklal. Seinen Nachnamen sagt Ismet lieber nicht. Man trifft ihn, wenn man die Hauptstrasse überquert und nach Tarlabasi geht, einem engen, immer noch ärmlichen Viertel. Es ist die Rückseite der Istanbuler Innenstadt, die Wäscheleinen hängen über den Gassen, als hätte sich in der Türkei nie etwas verändert. Ein kurdisch geprägtes Viertel ist Tarlabasi. «Für uns», sagt Ismet, auch er ist Kurde, «gab es nie eine Republik.»Eine Runde hat sich gebildet in der Gasse, um Ismet, den Händler. Sie wollen erzählen, wie das ist: in der Türkei leben mit kurdischer Identität. «Die Republik», sagt einer, «die hat uns nichts gegeben. Nur Schmerzen

TAGESANZEİGER: Am Sonntag endet die Sommerzeit: In der Nacht werden die Uhren auf Normalzeit zurückgestelltEin Sonntag mit 25 Stunden: Um drei Uhr morgens endet die Sommerzeit, die Uhren werden auf zwei Uhr umgestellt. Wie es um die geplante Abschaffung des Hin und Hers steht.

