18-jährige Altdorferin Anna Schnüriger darf im Theater Uri einen Abend lang zeigen, was sie will

Die Maturandin Anna Schnüriger lädt mit ihren Freunden im Theater Uri zu einem Abend, bei der die Musicals im Zentrum stehen.Bühnenluft geschnuppert hat Anna Schnüriger schon in ganz jungen Jahren. Ihre Eltern sind kulturell vielseitig interessiert und haben sie oft ins Theater Uri mitgenommen, selbst als sie noch klein war und die meiste Zeit im Kinderwagen schlief.

Selber aktiv geworden ist Schnüriger bereits mit fünf Jahren beim Kindertheater Spielkiste von Matteo Schenardi. Dann folgten verschiedene Musicalproduktionen der Theatergruppe Eigägwächs unter der damaligen Regie von Lory Schranz und der heutigen von Rolf Sommer sowie auch das Kollegitheater von Schenardi.Anna Schnüriger vertieft sich derzeit in Tanz, Ballett, Gesang und Schauspiel.

Aktuell ist die musicalbegeisterte Schnüriger am Gymnasium, wo sie im Schwerpunktfach Musik wertvolle Wegbegleiter findet. Neben dem Kinder- und Jugendchor der Musikschule Uri sammelte sie auch im Jugendchor Altdorf und im Kollegichor des Gymnasiums wertvolle Erkenntnisse. Doch damit nicht genug: Neben dem Engagement als Sängerin in ihrer eigenen Band ist sie auch noch Gastsängerin bei der Formation URknall und durfte bereits beim Hausorchester des Theaters Uri mitwirken. headtopics.com

Zudem tritt sie als Sängerin an privaten und gesellschaftlichen Anlässen auf. Diese Engagements haben neben Erfahrungswert und dem Faktor Spass auch eine andere willkommene Nebenerscheinung. «Mit der Gage kann ich ab und zu eine Tanz- oder Gesangsstunde selber bezahlen, und das tue ich auch sehr gerne», so Anna Schnüriger.Nun steht für die 18-Jährige ein grosser Auftritt bevor. Bald kann Anna Schnüriger im Theater Uri ihren eigenen Abend bestreiten.

Stattfinden wird das Ganze im Rahmen der Reihe «Trafo», die dem Urner Nachwuchs eine Plattform bieten soll. Sie wird vom Theater Uri zusammen mit der Dätwyler-Stiftung getragen. Anna Schnüriger ist Heinz Keller, der das Format ins Leben gerufen hat, wie auch Michel Truniger, der es weiterführt und ihr nun diese Chance bietet, sehr dankbar. «Diese Auftrittsmöglichkeit ist extrem wichtig. headtopics.com

