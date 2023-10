Verrückt nach Ursina Lardi – oder Theater zum Verzweifeln

Nun hat es also stattgefunden, das Churer Theaterereignis des Jahres. Der als «Kultregisseur» angekündigte Thorsten Lensing hat sich bereits das zweite Mal die Ehre gegeben und ist mit seiner unabhängigen Truppe in die Bündner Hauptstadt gekommen.

Weil das Theater Chur beim ersten Gastspiel «Unendlicher Spass» grosszügig Corona-Ausfallentschädigungen gezahlt hatte, durfte es nun bei «Verrückt nach Trost» gar als Koproduzent auftreten – unter anderem neben den Salzburger Festspielen, wo 2022 Premiere war.

