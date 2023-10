Haaland führt Manchester City zum Derby-Sieg ++ Dramatische Szene: Bas Dost auf Spielfeld zusammengebrochen ++ Basel weiterhin desolat

Der frühere Bundesliga-Profi Bas Dost ist am Sonntagabend beim Spiel seines niederländischen Klubs NEC Nijmegen bei AZ Alkmaar dramatisch kollabiert. Der 34-Jährige sackte in der Nachspielzeit ohne gegnerische Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Nach bangen Minuten der Erstversorgung teilte AZ mit, dass Dost bei Bewusstsein und ansprechbar sei. Das Spiel wurde nach dem Vorfall zunächst unterbrochen und dann abgebrochen.

Nachdem Filip Ugrinic die Gäste in der 60. Minute verdient in Führung gebracht hatte, schien YB nach Punkten zu Leader Zürich aufzuschliessen. Luganos Yanis Cimignani hatte jedoch etwas dagegen. Nach schönem Pass von Renato Steffen schlenzte der Franzose den Ball in der 78. Minute zum Ausgleich ins Netz. Damit bleiben die Berner in der Tabelle zwei Punkte hinter dem FCZ, haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Eine gute Runde war es auch für St. Gallen, das am Samstag 3:1 gegen GC gewann und somit zu YB und Zürich (1:1 gegen Lausanne-Ouchy) aufschloss.Dominique Aegerter hebt sich das Beste in seiner ersten Saison in der Superbike-WM für den Schluss auf. Der Oberaargauer wird in den letzten Rennen beim Finale in Jerez in Spanien Zweiter und Dritter.

Gut drei Stunden nach dem ersten Podiumsrang in dieser Serie doppelte Aegerter gleich nach. Im zweiten Hauptrennen des Wochenendes belegte er hinter Bautista und dem Türken Toprak Razgatlioglu, einem Markenkollegen, Platz 3. Razgatlioglu entschied das packende Duell gegen den Spanier zwar hauchdünn für sich. Wegen Überschreitens der Streckenbegrenzung musste er den Sieg jedoch seinem Dauerrivalen überlassen.

Die All Blacks durchlebten vor 80.000 Zuschauern im Stade de France und Millionen vor den Bildschirmen dagegen einen tragischen Abend, verloren unter anderem Kapitän Sam Cane mit Roter Karte - eine solche Strafe hatte es in einem WM-Finale noch nie gegeben. Beide Teams sahen zudem insgesamt viermal Gelb, mehr als eine Gelbe Karte gab es zuvor in keinem Endspiel einer Weltmeisterschaft.

Haaland führt Manchester City zum Sieg im Derby gegen UnitedDer norwegische Stürmer Erling Haaland erzielt zwei Tore und legt das dritte Tor für Manchester City im Derby gegen Manchester United auf. City gewinnt das Spiel mit 3:0.

