Haaland führt Manchester City zum Sieg im Derby gegen United

City-Stürmer Erling Haaland traf im Manchester-Derby doppelt und legte das dritte Tor auf.Manchester City dominiert das Derby beim Rivalen United. Einmal mehr sorgt ein Torjäger für den Unterschied.Manchester City entscheidet das Derby gegen Manchester United für sich.

Beim 3:0 der Citizens spielt Superstar Erling Haalnd gross auf. Der Norweger erzielt zwei Treffer und legt beim dritten Tor für Phil Foden auf.Citys Superstar Erling Haaland hat das 191. Manchester-Derby bei Lokalrivale United entschieden. Der norwegische Fussball-Nationalspieler sorgte mit zwei Toren und einer Vorlage für ein klares 3:0 (1:0) des Teams von Trainer Pep Guardiola bei den Red Devils.

Die Cityzens zeigten einmal mehr ihre Überlegenheit. Aber erst ein Elfmeter nach einem Halten an Rodri sorgte für die Führung. Haaland versenkte souverän. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber von Trainer Erik ten Haag zur besten Gelegenheit: Scott McTominay scheiterte an Schlussmann Ederson. United-Keeper André Onana rettete kurze Zeit später glänzend gegen Haaland. headtopics.com

In der zweiten Hälfte war Onana aber chancenlos: Haaland köpfte nach perfektem Zuspiel von Bernardo Silva problemlos ein. Der Ex-Bundesligaprofi war auch beim dritten Treffer beteiligt. Nachdem die City-Profis sich knapp drei Minuten lang den Ball zuspielen konnten, drückte Phil Foden ein Haaland-Zuspiel zum hochverdienten 3:0 über die Linie (80.).

Vor dem Match gedachten beide Clubs der am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorbenen Fussball-Ikone Sir Bobby Charlton. «Der beste englische Fussballer, den die Welt je gesehen hat» stand auf einem grossen Transparent im Old Trafford. Für Manchester United stand Charlton von 1956 bis 1973 in 758 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte 249 Tore. headtopics.com

