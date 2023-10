Olympique Lyon: Trainer Grosso von Steinwurf auf Team-Bus verletzt

Trainer Fabio Grosso erlitt dabei eine Kopfverletzung.

Fabio Grosso, Trainer von Olympique Lyon, wird von einem Steinwurf am Kopf verletzt. - Twitter/@FabrizioRomano

YB 1:1: Trotz seines Tores steigt Ugrinic in Lugano verärgert in den BusWieder einmal können die Young Boys nach Führung nicht gewinnen. Sie zeigen sich nach dem Unentschieden im Tessin selbstkritisch. Weiterlesen ⮕

VBL streichen Bus-Linie, in Zug gibt es eine andere Lösung: QuereinsteigerDie Buslinie 5 der VBL muss vorübergehend eingestellt werden. Schuld an der Massnahme sei der Personalmangel. Das schwierige Feld kennen auch die Zugerland Verkehrsbetriebe. Sie setzen bei der Rekrutierung auf Quereinsteiger. Weiterlesen ⮕

Gesperrte Strassen und angepasste Bus-Linien: Alle Einschränkungen im ÜberblickAm Sonntag, 29. Oktober 2023, findet in Luzern der «SwissCityMarathon» statt. Von Anreise über gesperrte Strassen bis hin zu angepassten Bus-Fahrplänen – hier findest du alles, was du zum Laufsportanlass wissen musst. Weiterlesen ⮕

Berner Kuraschew schiesst sein Team in der Verlängerung zum SiegAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Radio Pilatus Ticket-Wahnsinn: Wir schicken die Kita SmallFoot an den FCL-MatchÜberraschung für Julia: Sie gehört zu den Gewinnern des Radio Pilatus Ticketwahnsinns. Das ganze Team aus der Kita kriegt Tickets für das FCL-Spiel gegen die Grasshoppers am 5. November. Melde auch dein Team an und finde heraus, ob du gewinnst. Weiterlesen ⮕

Treten an Ort: Alex Frei sieht mentale Fortschritte, doch sein Team verharrt seit Wochen im Mittelfeld der TabelleDas 1:1 am Freitag gegen den Tabellenletzten Schaffhausen war das zweite Unentschieden in Folge für den FC Aarau. Damit kommt er nicht voran. Weshalb Trainer Alex Frei trotzdem nicht unzufrieden ist und weshalb die Wettanbieter diesen FC Aarau lieben müssen. Weiterlesen ⮕