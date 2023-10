Haaland erzielt zwei Tore und bereitet das dritte vor

Erling Haaland traf im Derby für Manchester City doppelt und legte das dritte Tor auf. - Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpaDer Norweger erzielt zwei Treffer und bereitet den dritten selbst vor.sorgte mit zwei Toren und einer Vorlage für ein klares 3:0 zugunsten von Manchester City. Meister City ist in der englischen. Aber erst ein Elfmeter nach einem Halten an Rodri sorgte für die Führung.

Haaland versenkte vom Punkt nach etwas mehr als 25 Minuten souverän zum 1:0.problemlos ein. Der Star-Stürmer war auch beim dritten Treffer beteiligt. Rund zehn Minuten vor dem Schlusspfiff drückte Phil Foden ein Haaland-Zuspiel zum hochverdienten 3:0 über die Linie.Vor dem Match gedachten beide Clubs der am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorbenen Fussball-Ikone Sir Bobby Charlton.

Viel Kampf, keine Tore – Lugano und YB gehen torlos in die PauseAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Keine Tore im Mitteldrittel: Der HCD führt weiterhin 2:1Der HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spielen gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag? Weiterlesen ⮕

– Abrashi: «Wie wir die drei Tore bekommen, ist zu einfach»GC verpasst den dritten Sieg in Serie: Auswärts beim FC St.Gallen unterliegen die Hoppers mit 1:3. Ndenge erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Weiterlesen ⮕

3 rote Karten und 8 Tore: Verrückter Nachmittag in MünchenDie Bayern drehen gegen Darmstadt in der 2. Halbzeit gewaltig auf. Mönchengladbach kommt zum ersten Heimsieg der Saison. Weiterlesen ⮕

United-Flügel mit Tor-Blockade - Platzt der Knoten von Rashford ausgerechnet im Manchester-Derby?Das sagt ManCity-Trainer Pep Guardiola vor dem Derby gegen United. Weiterlesen ⮕

Schweiz bleibt ohne Treffer und verliert gegen SchwedenDie Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore . Trotz mutiger Auftritte in der ersten Halbzeit konnte die Schweiz keine Tore erzielen. Die Schwedinnen erzielten kurz vor der Pause das einzige Tor des Spiels. Weiterlesen ⮕