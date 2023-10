Manchester City besiegt Manchester United im Derby

Unter der Woche feierte Manchester United einen dramatischen 1:0-Sieg gegen Kopenhagen in der Champions League – von einem Befreiungsschlag war die Rede. Und das unmittelbar vor dem Duell mit dem Stadtrivalen City in der Premier League. Die «Skyblues» zeigten den «Red Devils» im Old Trafford jedoch ihre Grenzen auf und bewiesen einmal mehr, wer aktuell in Manchester regiert.

Haaland an allen Toren beteiligtDen ersten Nackenschlag fügte City den Gastgebern in der 26. Minute zu. Rodri provozierte einen Elfmeter, den Erling Haaland eiskalt zum 1:0 versenkte. Nach der Pause doppelte die norwegische Tormaschine nach. Eine butterweiche Flanke von Phil Foden köpfelte Haaland gekonnt zum 2:0 in die Maschen.

In der Schlussphase retournierte Haaland seinem Offensiv-Partner Foden den Gefallen und legte pfannenfertig für den Engländer auf, sodass dieser den 3:0-Endstand markieren konnte. Dank dem Derby-Sieg bleiben die «Citizens» Leader Tottenham auf den Fersen. Die «Spurs» liegen nach 10 Runden 2 Punkte vor Arsenal und ManCity. headtopics.com

Haaland führt Manchester City zum Sieg im Derby gegen UnitedDer norwegische Stürmer Erling Haaland erzielt zwei Tore und legt das dritte Tor für Manchester City im Derby gegen Manchester United auf. City gewinnt das Spiel mit 3:0. Weiterlesen ⮕

United-Flügel mit Tor-Blockade - Platzt der Knoten von Rashford ausgerechnet im Manchester-Derby?Das sagt ManCity-Trainer Pep Guardiola vor dem Derby gegen United. Weiterlesen ⮕

Haaland erzielt zwei Tore und bereitet das dritte vorDer Norweger Erling Haaland traf im Derby für Manchester City doppelt und legte das dritte Tor auf. Manchester City gewinnt mit 3:0. Weiterlesen ⮕

YB: Schaffen die Young Boys den Sprung an die Tabellenspitze?Nach der Champions-League-Partie gegen Manchester City steht für YB heute das Super-League-Spiel gegen Lugano an. Wir berichten live. Weiterlesen ⮕

Nachruf auf Tomi Geiger: Er war Zürichs ungewöhnlichster BuchhändlerVermögender Anarchist, ironischer Feinschmecker, wandernder Sinologe, intellektueller Verleger: All das vereinte Tomi Geiger im oder rund um den tollkühnen Laden Paranoia City. Weiterlesen ⮕

A2. St. Jakob, Nachtsperrung der Einfahrt in Fahrtrichtung Luzern und der Ausfahrt in Fahrtrichtung BaselDie Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nicht unter Verkehr ausgeführt werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt. Der Verkehr in Richtung „Basel – St. Jakob“ wird via Anschluss Basel City und Anschluss Muttenz Süd geführt. Weiterlesen ⮕