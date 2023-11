Orca an belgischer Nordseeküste gestrandet und gestorben

Am Nachmittag sei er dann am Strand des Ferienortes De Panne angespült worden und kurze Zeit später gestorben, hiess es weiter. Versuche, den Wal mit einem Rettungsboot zu ermutigen, wieder tiefer ins Meer zu schwimmen, scheiterten demnach.Warum sich der Schwertwal der Küste näherte, war zunächst nicht bekannt.

Das Vorkommen eines Orcas in der südlichen Nordsee sei aussergewöhnlich, hiess es weiter. Im Jahr 1850 sei schon einmal ein Orca an einem belgischen Strand angespült worden. Im vergangenen Oktober strandete ein Orca an der niederländischen Nordseeküste und starb.

NAU_LİVE: Verlorener Ehering nach Strandabenteuer wiedergefundenAls ein kanadischer Mann einen Diamantring am Strand in Florida verliert, scheint die Suche hoffnungslos. Doch ein Metalldetektor schafft das schier unmögliche.

POLİZEİCH: 9-jähriger Junge in felsigem Gelände am Rhein in Haldenstein verunglücktEin 9-jähriger Junge hat sich am Sonntagnachmittag in felsigem Gelände am Rhein bei Haldenstein verstiegen. Passanten alarmierten die Polizei, die das Kind mithilfe eines Seils sichern und befreien konnte. Der Junge hatte sich beim Spielen von zu Hause entfernt und konnte schließlich seinen Eltern übergeben werden.

NAU_LİVE: Matthew Perry: In der Schweiz wurde ihm mal das Leben gerettetMatthew Perry ist tot. Der «Friends»-Star kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. In einer Genfer Klinik wurde ihm mal das Leben gerettet.

TAGESANZEİGER: Südafrika ist Rugby-Weltmeister: Mit Kraft, Würde und Edelfan Roger FedererZweiter WM-Titel in Folge, zweiter Sieg über die All Blacks in einem Final: Die Springboks sind im siebten Himmel. Auf der Tribüne feiert Roger Federer als Edelfan mit.

AARGAUERZEİTUNG: Ehemalige Deponie Fröschegräbe wurde wieder aufgeforstet: «Vielleicht findet der Hammermolch hier ein Zuhause»Nach Abschluss der Altlastensanierung setzten am Samstag im Rüssschache in der ehemaligen Deponie Fröschegräbe in Unterwindisch 40 Freiwillige insgesamt 250 neue Bäume und zahlreiche Sträucher. Das hochwertige Naturreservat bleibt erhalten.

BLUENEWS_DE: Wie Matthew Perry einst von einem «kräftigen Schweizer» reanimiert wurdeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

