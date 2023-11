Onda de calor no Brasil: o que acontece com o corpo em temperaturas extremas?

Em meio à onda de calor que atinge, sobretudo, as regiões Sudeste e Centro-Oeste, o que acontece com o nosso corpo quando exposto a temperaturas extremas? Por que corremos mais riscos? E quais cuidados devemos tomar? Nesta segunda-feira (13/11), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso no qual prolongou até sexta (17/11) o alerta vermelho, o nível mais alto, uma vez que as temperaturas estão pelo menos 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias — o forte calor, segundo o instituto, pode representar um risco para a saúde. Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, mesmo que algumas regiões do Brasil frequentemente experimentem altas temperaturas durante o mês de novembro, e os brasileiros estejam geralmente mais adaptados ao calor em comparação com populações de outros países, a situação é particularmente perigosa devido à sua intensidad

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Brasil deve durar mais do que o esperadoO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta de onda de calor no Brasil até a próxima sexta-feira. Mais de 1.400 municípios estão sendo afetados, com temperaturas 5 graus acima do habitual. A expectativa é que essa seja a pior semana até agora de um ano já marcado por extremos climáticos no país.

JORNALOGLOBO: Trabalhadores enfrentam onda de calor no BrasilAmbulantes, seguranças e funcionários de concessionárias recorrem a muita água para enfrentar as temperaturas elevadas. Volta para casa é outro tormento, com ônibus lotados e sem refrigeração.

CNNBRASİL: Onda de calor no Brasil populariza o termo 'sensação térmica'A onda de calor intenso que afeta quase metade das cidades do país populariza o termo 'sensação térmica'. Especialistas explicam a diferença entre a temperatura real e a sensação térmica.

G1: Onda de calor no Brasil: temperaturas acima de 40 graus em várias cidadesVárias cidades brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus nos últimos dias. Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de 'grande perigo', segundo diferentes agências de meteorologia. A onda de calor , que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano. A sensação térmica também pode ultrapassar os 50 ºC em algumas cidades. Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um 'domo de calor' e as mudanças climáticas — ajudam a entender o que está acontecendo agora no Brasil. Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país.

BBCBRASİL: Onda de calor atinge 15 Estados brasileiros e o Distrito FederalEm decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de "grande perigo", segundo diferentes agências de metereologia. A onda de calor , que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano.

JORNALOGLOBO: Homem bebe água em fonte em dia de calor no Centro do Rio“Sai do sol”, disse uma mulher em situação de rua à equipe de reportagem enquanto comia um sanduíche, escorada nos Arcos da Lapa, região central do Rio. A expressão de cansaço e a preferência por um lugar na sombra não se restringiu a ela, que preferiu não dar entrevista. Sem camisa, um senhor que vive na Praça da Cruz Vermelha, a poucos quilômetros dali, relatou em poucas palavras como tem sido os últimos dias de calor intenso.— Está muito quente. Minha esposa não passou bem no domingo. A gente tenta correr atrás de um banho, encher garrafa de água. Ontem melhorou um pouco, anteontem foi pior — disse ele, que não quis se identificar. Ali, pelo menos dez pessoas passaram mal no fim de semana, a maioria idosos, segundo o cozinheiro Afonso Walter, de 49 anos. Ele mora no Hotel Cruz do Ouro, abrigo da prefeitura, e organiza as doações que chegam na Praça da Cruz Vermelha

