Onda de calor atinge 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal

Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de "grande perigo", segundo diferentes agências de metereologia. A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano.

Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um "domo de calor"Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país.Florestas urbanas podem ser solução para combater ondas de calor em grandes cidades?A má notícia é que eventos como esse podem se tornar ainda mais frequentes e intensos daqui em diante — e, de acordo com os especialistas, é urgente discutir planos de mitigação e adaptação a eventos climáticos extremos, como verões muito intensos e chuvas torrenciai

:

G1: Onda de calor faz alerta de perigo ser ampliado para 13 estados e DF, segundo InmetTricolor até marca, mas tem lance anulado pelo VAR; Peixe soma mais um ponto na luta contra o Z-4

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Onda de calor deve atingir mais de 2.500 cidades até terça-feiraFenômeno El Niño intensifica a sensação térmica, que deve durar até domingo 19

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Brasil deve durar mais do que o esperadoO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta de onda de calor no Brasil até a próxima sexta-feira. Mais de 1.400 municípios estão sendo afetados, com temperaturas 5 graus acima do habitual. A expectativa é que essa seja a pior semana até agora de um ano já marcado por extremos climáticos no país.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Trabalhadores enfrentam onda de calor no BrasilAmbulantes, seguranças e funcionários de concessionárias recorrem a muita água para enfrentar as temperaturas elevadas. Volta para casa é outro tormento, com ônibus lotados e sem refrigeração.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Polícia Federal prende no RJ terceiro suspeito de ligação com HezbollahHomem foi preso em Copacabana; na última semana, outros dois suspeitos foram presos em operação da PF

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Estados já podem aderir ao programa de segurança da AmazôniaPoderão participar Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Oeste do Maranhão

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »