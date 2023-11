Onda de calor no Brasil: temperaturas acima de 40 graus em várias cidades

Várias cidades brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus nos últimos dias. Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de 'grande perigo', segundo diferentes agências de meteorologia.

A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano. A sensação térmica também pode ultrapassar os 50 ºC em algumas cidades. Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um 'domo de calor' e as mudanças climáticas — ajudam a entender o que está acontecendo agora no Brasil. Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país

