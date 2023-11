Trabalhadores enfrentam onda de calor no Brasil

Ambulantes, seguranças e funcionários de concessionárias recorrem a muita água para enfrentar as temperaturas elevadas. Volta para casa é outro tormento, com ônibus lotados e sem refrigeração. Em meio à onda de calor que assola o país, com temperaturas superiores a 40ºC em algumas cidades, quem trabalha debaixo do sol conta que o segredo é aproveitar a sombra durante os intervalos, além de beber bastante água e usar protetor solar.

Sem camisa, os trabalhadores esperam uma brecha no dia a dia para jogar água na cabeça e encarar o calor intenso. A maior dificuldade, porém, é a volta para casa: transporte lotado, sem ar-condicionado, durante horas no trânsito

