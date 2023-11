The Game Awards 2023: Jogos do Xbox Game Pass são indicados em várias categorias

Na tarde desta segunda (13) Geoff Keighley, jornalista e criador do The Game Awards, anunciou os jogos indicados nas 31 categorias da premiação. Entre eles, mais de 10 jogos indicados estão disponíveis no Xbox Game Pass: Starfield, Lies of P, Hi-Fi Rush, Dead Space, Forza Motorsport e mais. TGA 2023: veja lista de jogos indicados ao The Game Awards O Voxel faz parte do júri e auxiliou na escolha dos indicados.

Neste ano, a edição é vista por muitos como uma a mais acirrada, já que contou com diversos lançamentos de peso. Confira abaixo os jogos do catálogo do Xbox Game Pass que foram indicados! Starfield Um dos jogos mais comentados de 2023 não emplacou muitas indicações no The Game Awards 2023. Starfield levou 25 anos para ser concebido e se tornou um dos mais comentados do ano. O game não emplacou na lista de Jogo do Ano (GOTY), apenas para Melhor RPG ao lado de Final Fantasy XVI, Sea of Stars, Lies of P e Baldur’s Gate

:

TEC_MUNDO: Jogos da Activision Blizzard só chegarão ao Xbox Game Pass em 2024, garante Phil SpencerChefão da Xbox garante que não teremos nenhum anúncio surpresa nas próximas semanas pelo fato do acordo ter sido concluído quase no final do ano.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: The Game Awards revela indicados e destaca jogos brasileirosO The Game Awards revelou a lista completa com os indicados às mais de trinta categorias, incluindo dois jogos brasileiros na categoria Melhor Jogo de Luta.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Microsoft retira Xbox Game Pass grátis de 230 mil funcionáriosFim do benefício que concedia Xbox Game Pass grátis foi repentino e desagradou colaboradores, segundo reportagem. Saiba mais detalhes

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Após reclamações, Microsoft recua e manterá Game Pass grátis para funcionáriosO chefão da divisão Xbox, Phil Spencer, se envolveu pessoalmente para resolver a questão do fim da gratuidade do Xbox Game Pass para os funcionários da Microsoft; veja os detalhes!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Americanas lança promoção com jogos de Xbox One e PS4 por R$ 20; veja os títulosSão dezenas de jogos como God of War, Elden Ring, Metal Gear Survive e outros por R$ 20; confira!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

EXAME: Corra pelo som: em Forza, do Xbox, nova tecnologia permite que cegos possam jogar com precisãoÚltima edição do Forza Motorsport recebeu a inovadora Assistência de Direção para Cegos, que traz um pacote de recursos que ampliam a acessibilidade do game

Fonte: exame | Consulte Mais informação »