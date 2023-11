Onda de calor no Brasil populariza o termo 'sensação térmica'

A onda de calor intenso que afeta quase metade das cidades do país populariza o termo 'sensação térmica'. Em muitos casos, essa medida indica números que, no contexto atual, superam os mostrados pelos termômetros. Na terça-feira (14), os termômetros no Rio de Janeiro registraram a temperatura máxima de 42,5ºC, mas a sensação térmica chegou a 58,5º C na cidade. A CNN ouviu especialistas e consultou índices para explicar a diferença.

Como medir uma sensação? 'Sensação térmica' pode remeter, a princípio, a um sentimento individual e sujeito a variações. Esse fenômeno pode ocorrer, como destaca Maria Clara Sassaki, porta-voz da Climatempo: 'As percepções de frio e calor variam de pessoa para pessoa'. No entanto, a literatura da meteorologia desenvolveu uma fórmula para as situações em que a sensação térmica supera a temperatura real, explica Sassaki. Destacada na imagem acima, a fórmula considera a temperatura e o nível de umidade relativa do ar. O ponto de encontro entre as duas medidas é a sensação térmica

:

