Gabigol vive nova realidade no Flamengo e não sabe lidar com isso

Rindo de nervoso? A foto postada por Gabigol um dia depois da expulsão no Fla-Flu do Brasileiro é só mais um dos comportamentos que demonstram que o atacante parece viver em outra realidade. Ídolo incontestável após três gols que deram uma Libertadores à equipe após 38 anos, em 2019, e outra em 2022, Gabriel Barbosa deixou de viver, desde o começo deste ano, a rotina de jogador intocável. E não soube lidar com isso, segundo relatos de fontes do clube.

Reserva há nove partidas, há 13 sem marcar um gol, caiu em desgraça desde a saída de Dorival Júnior no ano passado e a chegada dos estrangeiros Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Com Tite, porém, não teve uma chance sequer como titular. A nova realidade se deu depois de, no fim de 2022, Gabi receber a camisa 10 que já foi de Zico, e nutrir entre torcida e diretoria a expectativa de chegar a um novo status, com perspectiva de renovação contratual que o faria completar 10 anos de Flamengo. Agora, as tratativas estão congelada

:

JORNALODİA: Jornal espanhol critica postura de Gabigol e questiona rumores de volta à EuropaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Luis Súarez volta à seleção do Uruguai após um anoArrascaeta e Varela, do Flamengo , também estão na lista do técnico Marcelo Bielsa

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

G1: Após registrar queixa contra o marido por lesão corporal, Ana Hickmann posta nas redes sociais: 'Hoje é um novo dia'Após registrar queixa contra o marido por lesão corporal, Ana Hickmann posta nas redes sociais: 'Hoje é um novo dia' g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Novas vagas 100% remotas nas áreas de Tecnologia, Design, Marketing, Produto e DadosO TecMundo em parceria com a Remotar, traz uma nova seleção de vagas com atuação 100% remota nas áreas de Tecnologia, Design, Marketing, Produto e Dados.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Luis Súarez volta à seleção do Uruguai após um anoArrascaeta e Varela, do Flamengo , também estão na lista do técnico Marcelo Bielsa

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »