Onda de calor no Brasil deve durar mais do que o esperado

Onda de calor também causou uma segunda-feira com temperaturas acima do normal no Rio. Em curso desde o último dia 8, deve durar mais do que esperado. Inicialmente, o fenômeno estava previsto para acabar nesta quarta-feira, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o seu alerta até a próxima sexta, enquanto as altas temperaturas devem ser constantes, pelo menos, até o final do ano. De acordo com o Inmet, mais de 1.400 municípios estão sendo afetados pela onda de calor.

Dessas cidades, 1.138 estão com alerta vermelho de 'grande perigo', quando os moradores devem sentir os efeitos do calorão, em temperaturas 5 graus acima do habitual, por mais de cinco dias seguidos. Já o alerta laranja, de 'perigo', foi dado para todo o Sudeste e regiões do Sul, Norte e Nordeste. A expectativa é que essa seja a pior semana até agora de um ano já marcado por extremos climáticos no Brasil. O calor ficará na faixa de 40 graus, com perigo para a saúde e o meio ambiente, em todas as regiões

