Inep divulga gabarito oficial do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na noite desta terça-feira o gabarito oficial do Enem 2023, junto com o Caderno de Questões. Eles estão disponíveis no próprio site do Inep na página 'Provas e Gabaritos' do Enem (A antecipação da data foi anunciada no último domingo durante entrevista coletiva do Ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente do Instituto, Manuel Palacios, logo após o segundo dia de aplicação do Enem.

De acordo com o edital da prova, ele só seria liberado em 24 de novembro.O Inep disponibilizará, na Página do Participante, uma aba específica para que os interessados na nova aplicação submetam seus pedidos entre hoje e sexta-feira (17 de novembro). Os pedidos serão analisados pelos organizadores da prova. No caso de doenças infectocontagiosas, o participante deve anexar um documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação da reaplicaçã

: