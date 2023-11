Homem bebe água em fonte em dia de calor no Centro do Rio

“Sai do sol”, disse uma mulher em situação de rua à equipe de reportagem enquanto comia um sanduíche, escorada nos Arcos da Lapa, região central do Rio. A expressão de cansaço e a preferência por um lugar na sombra não se restringiu a ela, que preferiu não dar entrevista. Sem camisa, um senhor que vive na Praça da Cruz Vermelha, a poucos quilômetros dali, relatou em poucas palavras como tem sido os últimos dias de calor intenso.— Está muito quente. Minha esposa não passou bem no domingo.

A gente tenta correr atrás de um banho, encher garrafa de água. Ontem melhorou um pouco, anteontem foi pior — disse ele, que não quis se identificar. Ali, pelo menos dez pessoas passaram mal no fim de semana, a maioria idosos, segundo o cozinheiro Afonso Walter, de 49 anos. Ele mora no Hotel Cruz do Ouro, abrigo da prefeitura, e organiza as doações que chegam na Praça da Cruz Vermelh

:

