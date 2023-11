Ana Hickmann se ausenta de programa e agradece apoio dos fãs

No final de semana, a apresentadora Ana Hickmann não esteve no comando do programa matinal 'Hoje em Dia', da Record TV. A emissora informou que Ana estava de folga e voltará a apresentar normalmente na quarta-feira, 15 de novembro, e na quinta-feira, 16. O rodízio entre os apresentadores é uma prática comum na emissora.

Ana agradeceu o apoio dos fãs e telespectadores após vir a público o boletim de ocorrência que ela havia registrado contra o marido em Itu, cidade onde o casal mora com o filho de dez anos

