Câncer de mama: diferença de tecnologia entre o SUS e a rede privada pode ser uma questão de vida ou morte

O Jornal Nacional está exibindo nesta semana uma série especial sobre o câncer de mama. A repórter Lilian Ribeiro mostra nesta terça-feira (14) os gargalos para o diagnóstico e tratamento no Brasil. A diferença cruel de tecnologia entre o Sistema Único de Saúde e a rede privada. “A gente, desde o ano passado, estava se planejando para ir embora do Brasil. Vendemos tudo de casa. Meu marido foi par Portugal, e foi um baque”, conta a dona de casa Elisângela Felipe Pinto de Oliveira.

O baque foi um diagnóstico de câncer de mama com metástase no pulmão. Mas ele só veio quase seis meses depois dos primeiros sintomas, que levaram a Elisângela a buscar ajuda médica na rede pública de saúde. Demora para conseguir consulta, exames, biópsia. "Eu estou com muito medo dessa demora, porque já está no meu pulmão e foi muito rápido", diz Elisângela.

