Dezenas de terroristas do Hamas são mortos em Gaza, diz exército de Israel

O exército de Israel disse ter atingido mais de 600 alvos terroristas do Hamas durante ataques nas últimas 24 horas no norte da Faixa de Gaza. Os militares informaram ter matado dezenas de terroristas e destruído um edifício que o Hamas usava como ponto de partida. 'As tropas das FDI mataram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e túneis e tentaram atacar as tropas', diz o comunicado.

Disseram ainda que uma aeronave também foi direcionada para bombardear um ponto de lançamento de mísseis antitanque no setor da Universidade Al Azhar. A instituição está localizada no centro da cidade de Gaza e tem sido alvo de ataques israelenses desde o dia 7 de outubroO braço militar do Hamas disse que seus integrantes entraram em confronto com tropas israelenses no noroeste de Gaza com armas pequenas e mísseis antitanque.

