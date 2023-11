Acapulco luta para se recuperar após passagem do furacão Otis; número de mortos sobe para 48

'Dona Mago', uma mulher de 55 anos, acordou com vontade de lutar, apesar das catastróficas circunstâncias. Cansada de esperar a ajuda do governo após a passagem do poderoso furacão Otis pelo porto mexicano de Acapulco, animou seus vizinhos a limpar as casas e retirar os escombros.Com quase 780 mil habitantes, esse popular balneário do estado de Guerrero (sul) registra, juntamente com municípios vizinhos, 48 mortos.

Não queremos ver as feridas nos pés para não nos assustarmos e continuarmos saindo (em busca de comida) para as crianças', diz Matadama com um olhar angustiado enquanto carrega seu filho mais novo. Por sua vez, um pescador lamenta ter que enfrentar a tragédia sozinho. “Não tem como você comer, não tem como você beber água”, afirma.

