Mariana Rios tem casa invadida por bandidos: 'Várias coisas de valor foram roubadas'

Rio - Mariana Rios, de 38 anos, passou por um momento difícil neste fim de semana. A atriz usou o Instagram Stories, neste domingo, para revelar que sua casa em São Paulo foi assaltada. Bandidos invadiram a residência, no sábado, e roubaram itens de valor como joias, bolsas, sapatos e dinheiro. No momento do crime, a artista não estava no imóvel. fotogaleria 'Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde.

'A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso. Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, jóias e dinheiro. Desde já agradeço', continuou.

