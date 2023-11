Faixa de Gaza tem terceira noite de ‘combates intensos’ entre Israel e Hamas

O Exército israelense informou nesta segunda-feira 30 que suas tropas mataram 'dezenas' de combatentes em confrontos noturnos na Faixa de Gaza, bombardeada em resposta aos ataques violentos do Hamas em 7 de outubro. O movimento islamista palestino reportou 'combates intensos' no norte do enclave, pela terceira noite consecutiva, depois que Israel intensificou as operações terrestres com militares e tanques.

A Faixa de Gaza é submetida a um bloqueio israelense terrestre, marítimo e aéreo há 16 anos, ao que se soma, desde 9 de outubro, um 'assédio total' do território. Seus moradores buscam desesperadamente comida, água, remédio e refúgio. A organização Crescente Vermelho palestino informou que Israel bombardeia reiteradamente os arredores do hospital Al-Quds, no centro de Gaza.

