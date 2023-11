Hamas relata 'combates violentos' com o Exército de Israel em Gaza

O Hamas relatou, neste domingo (29), 'intensos combates' com as tropas israelenses que realizam incursões terrestres no norte da Faixa de Gaza desde sexta-feira (27). 'Nossos combatentes estão atualmente travando batalhas intensas com metralhadoras e armas antitanque contra as forças de ocupação inimigas no noroeste de Gaza', disseram em comunicado as Brigadas Ezzedin al Qassam, o braço armado do grupo palestino.

O Exército fez uma 'uma operação seletiva com tanques no norte da Faixa de Gaza, como parte dos preparativos para as próximas fases de combate', anunciaram as Forças Armadas israelenses. 'Os soldados deixaram a área ao final da atividade', acrescenta o comunicado.

