Dezenas de combatentes do Hamas são mortos durante a noite em Gaza

Militares israelenses relataram, nesta segunda-feira, que suas forças mataram “dezenas” de combatentes em confrontos noturnos na Faixa de Gaza, bombardeada em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro.não há como enxergar a dor de Gaza em Israel, após ataques

O exército de Israel disse que “soldados mataram dezenas de terroristas que se trancaram em edifícios e túneis e tentaram atacá-los”. Em comunicado, as forças israelenses acrescentaram que um caça a jato atacou um prédio “com mais de 20 terroristas do Hamas dentro”.

Segundo o embaixador Alessandro Candeias, chefe da representação diplomática do Brasil em Ramallah, território palestino da Cisjordânia, o acesso à internet foi restabelecido na Faixa de Gaza, mas aindaFutebol vive crise dos direitos de transmissãoEspecialistas analisam os discursos e as provocações por trás da "The celebration tour", que terá cerca de 80 apresentações até abril do ano que vemTem que Ler: tire suas... headtopics.com

Vacina, higiene e sexo seguro: previna-se de vírus e bactérias com as 10 dicas do infectologista Julio Croda O GLOBO publica nono episódio da série 'Tem que Ler' com dicas de médicos para uma vida mais longa e felizPelo fim do cocô de cachorro deixado na rua: moradores do Jardim Botânico resgatam ação educativa e contagiam vizinhos

Dezenas de militantes do Hamas foram mortos durante operações terrestres na Faixa de Gaza, diz IsraelForças de Defesa israelenses afirmaram ter destruído dezenas de posições de lançamento de mísseis antitanque e esconderijos, além de campos de preparação do grupo radical islâmico Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Hamas mantém estoque de suprimentos enquanto Gaza apela por ajudaAutoridades árabes e ocidentais confirmam que grupo terrorista continua bem abastecido enquanto população sofre com falta de água, comida e combustível Consulte Mais informação ⮕

Hamas reporta ‘violentos combates’ com tropas de Israel em GazaMais cedo, um alto dirigente do Hamas afirmou que o grupo palestino estava pronto para enfrentar uma invasão do enclave Consulte Mais informação ⮕

Israel ataca Gaza depois de bombardear túneis do HamasNo 22º dia do conflito, o território palestino de Gaza, sitiado por Israel, está agora isolado devido ao corte das comunicações e de Internet. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Oriente Médio: Israel aperta ataques em Gaza; lideranças do Hamas foram mortasO bloqueio quase total às telecomunicações em Gaza cria o perigo de acobertar 'atrocidades maciças', advertiu, nesta sexta-feira, 27, a organização Human Rights Watch (HRW) Consulte Mais informação ⮕