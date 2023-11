Dezenas de militantes do Hamas foram mortos durante operações terrestres na Faixa de Gaza, diz Israel

Dezenas de militantes do Hamas que se protegiam em edifícios e túneis foram mortos durante a noite enquanto Israel continuava as suas operações terrestres na Faixa de Gaza, disseram as Forças de Defesa de Israel (FDI) nesta segunda-feira (30). Em um incidente, uma aeronave israelense guiada por tropas terrestres das FDI atingiu um posto de parada dentro de um prédio pertencente ao Hamas com mais de 20 militantes dentro, segundo as FDI em um comunicado.

Nos últimos dias, as FDI afirmam ter atingido mais de 600 “alvos terroristas”, incluindo depósitos de armas, dezenas de posições de lançamento de mísseis antitanque e esconderijos, além de campos de preparação usados ​​pelo Hamas. Veja também: Vídeo mostra tanques de Israel avançando pela Faixa de Gaza https://www.youtube.

