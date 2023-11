EUA pede a Israel para distinguir combatentes do Hamas de civis em Gaza

Publicado em 29 de outubro de 2023 às, 19h08.

"Este é o conselho que lhes damos. Isto é o que transmitimos e continuamos fazendo no mais alto nível", acrescentou.Biden"destacou a necessidade de aumentar imediata e significativamente o fluxo de ajuda humanitária para atender às necessidades dos civis em Gaza", segundo a Casa Branca.

Em represália, o exército israelense bombardeia sem trégua a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas desde 2007, e assedia este território densamente povoado, onde vivem 2,4 milhões de pessoas. Mais de 8.000 palestinos,"a metade dos quais são crianças", morreram na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, informou no sábado o Ministério da Saúde em Gaza. headtopics.com

Segundo a nota da Casa Branca, em sua conversa com Netanyahu,"o presidente reiterou que Israel tem todo o direito e a responsabilidade de defender seus cidadãos do terrorismo e ressaltou a necessidade de fazê-lo de forma consistente com o direito internacional humanitário, que prioriza a proteção dos civis".

Também neste domingo, Biden falou sobre a proteção de vidas de civis em conversa por telefone com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, na qual os dois líderes"se comprometeram a acelerar e aumentar significativamente a ajuda que chega a Gaza a partir de hoje e, em seguida, de forma contínua", segundo a nota da Casa Branca. headtopics.com

