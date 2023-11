Atos das comunidades judaica e palestina marcam domingo (29) em São Paulo

Neste domingo (29), organizações realizaram atos pedindo pelo fim dos conflitos na Faixa de Gaza desde o ataque do grupo Hamas a Israel, no dia 07 de outubro. As manifestações ocorreram na Avenida Paulista e no Parque da Independência, em São Paulo. Ativistas pela Palestina, organizações sociais e a comunidade que defende a libertação do estado fizeram uma caminhada pacífica pela Avenida Paulista.

Foi feita a instalação com ursos de pelúcia representando as crianças que estão reféns pelo grupo, da mesma forma que foi feito em Tel Aviv na última quarta-feira (25). Relatório feito pelo fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) diz que, segundo autoridades de Israel, pelo menos 224 israelenses foram sequestrados pelo Hamas na Faixa de Gaza, incluindo pelo menos 20 crianças.

Moradora desaparecida da Tijuca é encontrada no Centro de São PauloEla morava em um hostel no bairro da Zona Norte do Rio Consulte Mais informação ⮕

Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Athletico-PR e São Paulo?São Paulo ainda tenta vencer a primeira como visitante no Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Moradora desaparecida da Tijuca é encontrada no Centro de São PauloEla morava em um hostel no bairro da Zona Norte do Rio Consulte Mais informação ⮕

Lara Silva, filha de Faustão, lança EP em novembro, em São Paulo'Faíscas' terá sete faixas, sendo seis autorais Consulte Mais informação ⮕

Mulher afegã é agredida em São PauloHomem, aparentemente judeu ortodoxo, teria feito o ataque Consulte Mais informação ⮕

Quadrilha especializada em roubar jet skis é presa no litoral de São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕