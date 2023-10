Moradora desaparecida da Tijuca é encontrada no Centro de São Paulo

. Ela estava desaparecida desde o dia 16 deste mês, quando fez contato, pela última vez, com parentes por telefone. Na quarta-feira, a Delegacia de Descobertas de Paradeiros publicou uma foto de Aline pedindo informações de seu paradeiro e disponibilizando telefones para contato. O mesmo foi feito pelo Disque Denúncia.

Aline morava, há pouco tempo, em um hostel na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Ela tem um filho pequeno e trabalha como esteticista, principalmente como designer de sobrancelhas masculinas.Por que o fim de combustível é tão dramático para o cotidiano dos moradores da Faixa de Gaza?

Além de ser usado como fonte de energia em hospitais e padarias, ele também abastece equipamentos para dessalinização da água do mar; situação está à beira do colapsoCaso ocorreu em 2022 e foi julgado pelo TRT-3, em Uberaba. headtopics.com

Em setembro, outra mulher foi detida; na ocasião, bens de luxo foram apreendidos, e uma conta bancária foi alvo de um bloqueio R$ 8 milhõesDeclarações de Lula sobre meta fiscal causam constrangimento a Haddad, diz relator da LDO

Dean Phillips anuncia candidatura à Presidência, em mais uma dor de cabeça a Biden nas primárias democratas

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Moradora desaparecida da Tijuca é encontrada no Centro de São PauloEla morava em um hostel no bairro da Zona Norte do Rio Consulte Mais informação ⮕

Disque Denúncia pede informações sobre moradora da Tijuca que desapareceu a caminho de São PauloEla morava em um hostel no bairro da Zona Norte do Rio Consulte Mais informação ⮕

Disque Denúncia pede informações sobre moradora da Tijuca que desapareceu a caminho de SPNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Traficantes do PCC são presos durante operação em condomínio em São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Afegãos são agredidos e chamados de “terroristas” em São Paulo, diz boletimOfensas foram ditas por homem que abordou mulher com os filhos pequenos no centro da cidade Consulte Mais informação ⮕

Castro e Cappelli são contra intervenção federal na segurança do Rio; veja quais são os argumentosForça tarefa para investigar os crimes financeiros praticados pelas organizações criminosas do tráfico e da milícia deve começar a funcionar na próxima semana Consulte Mais informação ⮕